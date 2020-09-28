السيح 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسدشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، "مسابقة مدرستي الرقمية" للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ، التي ينظمها تعليم الخرج .وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المجتمع ، وتعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور ، إضافة إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة.// انتهى //17:24ت م0172