عام / محافظ الخرج يُدشن مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
الاثنين 1442/2/11 هـ الموافق 2020/09/28 م واس
السيح 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس
دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، "مسابقة مدرستي الرقمية" للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ، التي ينظمها تعليم الخرج .
وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المجتمع ، وتعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور ، إضافة إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة.
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17:24ت م
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