جدة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسزار المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، يوم أمس , أربعة مشاريع تنفذها أمانة محافظة جدة , شملت محطة السلام لرفع مياه الأمطار ونفق التحلية وحديقة الأمير ماجد وجسر تقاطع صاري مع الملك فهد، واطلع على سير الأعمال.وتأتي الزيارة في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل في تنفيذ المشاريع بين الأمانات وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها، وتضمنت في يومها الأول عقد اجتماع استعرض خلاله خطط وبرامج ومشاريع أمانة جدة، فيما قام المشرف العام بجولة ميدانية على أربعة مشاريع تعمل الأمانة على تنفيذها في أكثر من مجال .يذكر أن أمانة جدة تنفذ عددا من المشاريع الحيوية في أنحاء المحافظة تشمل تصريف مياه الأمطار والطرق والحدائق والواجهات البحرية والمماشي التي تسهم في تحقق التنمية وتحسين جودة الحياة.// انتهى //17:25ت م0173