اليوم الوطني / جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفل باليوم الوطني بحزمة من الفعاليات
الاثنين 1442/2/11 هـ الموافق 2020/09/28 م واس
الدمام 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس
نظمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أمس احتفالاً - عن بعد - بمناسبة اليوم الوطني التسعين من خلال المنصات الإلكترونية للجامعة .
وتضمن الحفل كلمة لمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش بهذه المناسبة , كما تخلل الحفل عدد من الفقرات مثل العروض المرئية وأوبريت وطني ورصد مشاعر وطنية ومسابقات وطنية وبرامج طلابية .
// انتهى //
17:27ت م
0174