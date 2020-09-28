الدمام 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسنظمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أمس احتفالاً - عن بعد - بمناسبة اليوم الوطني التسعين من خلال المنصات الإلكترونية للجامعة .وتضمن الحفل كلمة لمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش بهذه المناسبة , كما تخلل الحفل عدد من الفقرات مثل العروض المرئية وأوبريت وطني ورصد مشاعر وطنية ومسابقات وطنية وبرامج طلابية .// انتهى //17:27ت م0174