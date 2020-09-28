عـدن 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسناقش اجتماع مشترك لمكتب وزارة الصحة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن ومنظمة اليونيسيف اليوم، مستوى ونوعية أنشطة اليونيسيف في عدن، والأنشطة المتعثرة وأسبابها وكيفية معالجتها، وإعداد الخطط والبرامج الصحية القادمة وآليات تنفيذها بنجاح.وأوردت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن مدير عام مكتب الصحة والسكان في عدن الدكتور علي عبدالله صالح أكد خلال الاجتماع ضرورة تجاوز أوجه القصور عند إعداد الخطط والبرامج ووضع التوصيف الصحيح لها مع اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية المجابهة لفيروس كورونا عند التنفيذ الميداني لمختلف أنشطة البرامج الصحية.// انتهى //17:52ت م0176