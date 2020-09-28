عمّان 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9226 إصابة.وقال وزير الصحة الاردني الدكتور سعد جابر، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 13 أردنيا قادمين من الخارج، و721 حالة محلية، مشيرا إلى تسجيل 137 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4364 حالة، كما سُجلت 6 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 51 حالة.// انتهى //17:53ت م0177