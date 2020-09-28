الرياض 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسوقع رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية أحمد بن عبدالعزيز المقيرن مذكرة تعاون مع عميد معهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور أحمد اليوسف وذلك في مقر المعهد بالرياض.وتتضمن المذكرة تفعيل الشراكة بين اللجنة والمعهد لخدمة الرياضة البارالمبية بكافة أنواعها وتحقيق الاستفادة من إمكانيات المعهد فيما يتعلق بتسهيل استخدام المنشآت الرياضية المتاحة بالجامعة وكذلك فيما يتعلق بكافة الجوانب التطويرية بالرياضة البارالمبية ومن ضمنها إجراء البحوث والدراسات اللازمة من خلال امكانيات الجامعة والمعهد المتمثلة في منسوبيها وبنيتها التحتية المميزة.وأكد رئيس مجلس الإدارة أحمد المقيرن أن هذه الشراكة تأتي ضمن اهتمامات اللجنة لتحقيق أحد أهم أهدافها التي تتمثل في إقامة شراكات نوعية مع جهات حيوية ونوعية مميزة داخليًا وخارجيًا.وقدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على الدعم والاهتمام المستمر الذي تجده اللجنة من سموه في سبيل رفع كفاءة مستوى اللجنة ومنسوبيها وايجاد البيئة الرياضية المميزة للاعبي الرياضات البارالمبية وصولاً بمشيئة الله إلى تحقيق الانجازات باسم الوطن في مختلف الألعاب.كما قدم المقيرن شكره لجامعة الأميرة نورة برئاسة معالي الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى وعميد معهد التنمية والخدمات الاستشارية بالجامعة الدكتور أحمد اليوسف على تعاونهم من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي تصب في مصلحة الرياضة السعودية واللجنة البارالمبية السعودية.// انتهى //19:20ت م0203