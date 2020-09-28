تونس 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم، نظيره الجزائري صبري بوقادوم الذي يزور تونس حاليا.وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف ملفات التعاون القائمة والتحضير للاستحقاقات والمواعيد القادمة، ومنها بالخصوص الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس والدورة القادمة للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية والتي ستعقد بالجزائر .وأعرب الجانبان عن رغبتهما المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في علاقات التّعاون القائمة في اتجاه مزيد من التكامل الاقتصادي والشراكة الإستراتيجية الشّاملة .وأكدا خلال اللقاء تطابق وجهات نظر البلدين بخصوص عدد من المسائل الإقليمية والدولية، ومنها الوضع في ليبيا، حيث جددا التأكيد على موقف البلدين المبدئي الداعم للحل السلمي التوافقي في إدارة هذه الأزمة، وعلى ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ودائم بين الليبيين أنفسهم، وشددا على تمسك تونس والجزائر بوحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.// انتهى //19:25ت م0205