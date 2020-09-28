سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الدولة للشوون الخارجية السويدي
الاثنين 1442/2/11 هـ الموافق 2020/09/28 م واس
الرياض 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس
أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد روبيرتو ردبيري.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
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19:42ت م
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