أحد المسارحة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسنفّذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الحكامية التابع لمحافظة أحد المسارحة اليوم، دورة تدريبية بعنوان "فن الطباعة"، وذلك بقاعة التدريب بمقر جمعية البر وتستمر يومين.وهدفت الدورة إلى تنمية مهارات المشاركات في مجال الطباعة والصناعة اليدوية إكسابهن مهارات جديدة لفتح مشاريعهن الخاصة.وتأتي الدورة ضمن البرامج التدريبية والتطويرية التي تنفذها الجمعية لتنمية مهارات الفتيات.// انتهى //20:29ت م0213