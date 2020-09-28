الأمم المتحدة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان تتدهور بسرعة، فيما يهدد الجوع البلاد التي تعاني من الصراع والأمطار الغزيرة والفيضانات.وأوضح البرنامج، في بيان له، أنه قدم المساعدات الغذائية لأكثر من 500 ألف شخص في المناطق المتضررة من الفيضانات خلال شهري يوليو وأغسطس.وأفاد البيان أن البرنامج يسعى لتوسيع نطاق جهوده ليشمل كل المحتاجين إلا أنه بحاجة عاجلة إلى التمويل ليتمكن من توفير المساعدات الضرورية للنازحين.وأشار البيان إلى أن جائحة كوفيد-19 زادت صعوبة الوضع الإنساني في جنوب السودان، مؤكداً أنه يعمل على توسيع نطاق الدعم للاستجابة للاحتياجات المتزايدة.// انتهى //20:33ت م0216