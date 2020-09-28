الدرب 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسدشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم، مبادرة "سلة الخير"، التي تنفذها جمعية البر الخيرية بالمحافظة وجمعية البر الخيرية بجازان، وتهدف إلى توزيع ألف سلة غذائية متكاملة الأصناف على المعوزين.وأثنى المحافظ على جهود الجمعيتين الخيريتين وما تقومان به من جهد في سبيل خدمة الأسر المستفيدة، سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد وولاة أمرنا لكل ما يحبه ويرضاه.بدوره، أوضح رئيس جمعية البر الخيرية بالدرب عمر بن علي شبلي، أنه ستُوزع السلال على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، مقدماً الشكر لجمعية البر الخيرية بجازان التي تسعى دائماً لدعم وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة وسدّ احتياجاتهم لزيادة روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق والسداد للجميع.// انتهى //21:01ت م0218