طريف 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف خلال شهر سبتمبر الجاري 176 جولة رقابية على المنشآت التجارية المختلفة، ووقفت على سير عمل سلسلة الإمدادات، وتقديم الخدمات للمستهلكين والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.وشملت الجولات الرقابة محلات بيع المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية والمستودعات ومحلات بيع الخضار والفواكة ومحطات الوقود، بالإضافة إلى تسجيل 14مخالفة وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، ومباشرة 63 بلاغاً.21:07ت م0219