الرياض 11 صفر 1442هـ الموافق 28 سبتمبر 2020م واسأجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع معالي وزير خارجية جمهورية البرتغال أوغوشتو سانتوش سيلفا.وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:08ت م0220