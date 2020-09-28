رفحاء 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسرصدت الفرق الرقابية ببلدية محافظة رفحاء ممثلة بإدارة ‫الخدمات ‫قسم‬ صحة البيئة 7 مخالفات للاشتراطات الصحية خلال يومين، ضمن الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والتجارية، وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.وأكدت البلدية مواصلة تكثيف جولاتها الرقابية والوقائية على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية, ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، للتأكد من سلامة الغذاء والمنتجات.// انتهى //21:22ت م0221