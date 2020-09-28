الرياض 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسقرّر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020 - 2021 على فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحيث تبدأ البطولة من دور الـ16.وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020 - 2021 وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية ما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية.وحدد الاتحاد السعودي يوم الاثنين الثاني من نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة دور الـ16 من المسابقة.// انتهى //21:28ت م0224