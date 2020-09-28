القاهرة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسحقق فريق وادي دجلة لكرة القدم فوزًا كبيرًا على مضيفه الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدفٍ واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد وادي دجلة بهذا الفوز إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //21:28ت م0226