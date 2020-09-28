نواكشوط 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، موقف بلاده الثابت في مناصرة حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، طبقا لمقتضى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمبادرة العربية من أجل السلام.جاء ذلك خلال استقبال الوزير الموريتاني اليوم، للسفير الفلسطيني لدى موريتانيا ماجد بن محمد هديب.// انتهى //21:52ت م0229