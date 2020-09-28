القاهرة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسرحبت جمهورية مصر العربية باتفاق تبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن، الذي تم التوقيع عليه في جنيف بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك من خلال الإفراج الفوري عن 1081 من الأسرى المُحتجزين لدى الطرفين.ودعت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى دون تأخير، وصولاً للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين بما يتسق مع بنود اتفاق ستوكهولم لعام 2018، ويُسهم في تعزيز إجراءات بناء الثقة وصولاً إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة اليمنية المُمتدة، مشيدة بجهود مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.// انتهى //21:59ت م0230