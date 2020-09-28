جيزان 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسانضم فريق "بذرة خير" التطوعي النسوي التابع لجمعية "رواد" بجازان لمبادرة "خيرات جازان" ، التي نفذتها جمعية "تمكين الشباب والمجتمع" بالشراكة مع الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، لزراعة شتلات شجرة المانجو.وأوضحت قائدة الفريق مشنية غزواني، أنَّ الفريق شارك في زراعة ٩٠ شتلة شجرة مانجو ضمن مبادرة "خيرات جازان "، التي تهدف إلى رفع نسبة الغطاء الأخضر ومكافحة التصحُّر وتعزيز دور الجمعيات الأهلية والعمل التطوعي.// انتهى //22:09ت م0231