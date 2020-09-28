الرياض 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسعقدت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأحد ورشة عمل "عن بعد" مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بشأن آلية إصدار البطاقات الخاصة بمدربي الأندية للموسم الرياضي الجديد.وشهدت الورشة مشاركة 36 ناديًا من أندية المحترفين والدرجة الأولى، بحضور رئيس اللجنة تركي السلطان ورئيس لجنة منسقي المباريات برابطة دوري المحترفين سلمان النمشان للتعريف بطريقة إصدار البطاقات والمستندات المطلوبة سواء للمدربين الجدد أو تجديد بطاقات المدربين المستمرين من الموسم الماضي.// انتهى //22:30ت م0234