واشنطن 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 36,335 إصابة مؤكدة و 295 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 7,095,422 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 204,328 حالة وفاة.// انتهى //22:46ت م0239