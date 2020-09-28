الحرث ١١ صفر ١٤٤٢ الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ م واسعقد المجلس البلدي في محافظة الحرث اليوم جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس المجلس علي بن أحمد أبوعقيلة, جرى خلالها مناقشة عدد من الموضوعات واتخذ حيالها القرارات اللازمة.وأوضح أبو عقيلة ، أن المجلس ناقش في جدول أعماله ، احتياجات المحافظة من مشروعات تنموية ، والفرص الاستثمارية المتاحة، والمشروعات القائمة والمتعثرة ، وصيانة الحدائق ومرافقها، إضافة إلى أوضاع المسطحات الخضراء والملاعب ، وتحسين مداخل المحافظة، مشيراً إلى أن المجلس طالب بإتمام المشروعات وأعمال الصيانة في أوقاتها للنهوض بمحافظة الحرث وخدمة أهلها.// انتهى //23:01ت م0242