عام / المجلس البلدي بالحرث يناقش المشروعات البلدية والفرص الاستثمارية
الاثنين 1442/2/11 هـ الموافق 2020/09/28 م واس
الحرث ١١ صفر ١٤٤٢ الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ م واس
عقد المجلس البلدي في محافظة الحرث اليوم جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس المجلس علي بن أحمد أبوعقيلة, جرى خلالها مناقشة عدد من الموضوعات واتخذ حيالها القرارات اللازمة.
وأوضح أبو عقيلة ، أن المجلس ناقش في جدول أعماله ، احتياجات المحافظة من مشروعات تنموية ، والفرص الاستثمارية المتاحة، والمشروعات القائمة والمتعثرة ، وصيانة الحدائق ومرافقها، إضافة إلى أوضاع المسطحات الخضراء والملاعب ، وتحسين مداخل المحافظة، مشيراً إلى أن المجلس طالب بإتمام المشروعات وأعمال الصيانة في أوقاتها للنهوض بمحافظة الحرث وخدمة أهلها.
// انتهى //
23:01ت م
0242