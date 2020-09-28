القاهرة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق الإسماعيلي لكرة القدم على مضيفه طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "جهاز الرياضة"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع الإسماعيلي رصيده بهذا الفوز إلى 34 نقطة يحتلّ بها المركز الثاني عشر، وهو نفس رصيد طلائع الجيش صاحب المركز التاسع بفارق الأهداف عن الإسماعيلي وعن أسوان والإنتاج الحربي اللذين يأتيان في المركزين العاشر والحادي عشر على التوالي.// انتهى //23:21ت م0243