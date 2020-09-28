الأمم المتحدة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها وبالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، نشرت وحدة تضم قوة متعددة الجنسيات في بيروت لمساعدة السلطات اللبنانية في جهود التعامل مع تداعيات الانفجارات المأساوية التي وقعت في مرفأ العاصمة 4 أغسطس.وأوضحت اليونيفيل، في بيان صحفي، أن الانتشار الذي جرى في وقت مبكر من صباح أمس الأحد يأتي في أعقاب تفويض من مجلس الأمن الدولي للبعثة باتخاذ "إجراءات مؤقتة وخاصة" لتقديم الدعم للبنان وشعبه في أعقاب الانفجارات.// انتهى //23:40ت م0245