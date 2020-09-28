محايل 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسواصلت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم رقابة الأسواق حملة معالجة التشوه البصري وتحسين واجهات المحال التجارية, ونفذت عدة جولات رقابية أغلقت من خلالها 10 محال تجارية مخالفة.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 10 محال تجارية مخالفة.وأشار إلى أن الجولة شملت 30 محلاً تجارياً كلفتهم البلدية بتحسين الواجهات للحد من التشوهات البصرية, وجرى إلزامهم توفير خدمة "مدى", كما تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين, مؤكداً استمرار حملة الجولات الرقابية على مدار الساعة.// انتهى //23:42ت م0246