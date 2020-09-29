واشنطن 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على ارتفاع.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 410.10 نقطة، أو 1.51 بالمئة، إلى 27584.06 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 53.14 نقطة، أو 1.61 بالمئة ليغلق عند 3351.60 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعًا عند الاغلاق بواقع 203.97 نقطة، أو 1.87 بالمئة، إلى 11117.53 نقطة.// انتهى //00:38ت م0249