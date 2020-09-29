عمّان 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق الجزيرة على الوحدات بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد عمّان الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمنافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الوحدات عند 21 نقطة في المركز الاول.وفي المباراة الثانية، تغلب فريق سحاب على الرمثا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الحسن الدولي، ليرفع سحاب رصيده الى 10 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 13 نقطة في المركز الرابع.// انتهى//00:45ت م0253