القاهرة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على الأهمية الكبرى التي توليها بلاده لدعم وتعزيز حقوق ضحايا الإرهاب، مشددًا على عزم مصر على مواصلة تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وذويهم.جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه "شكري" - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - أمام الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، الذي عُقد اليوم على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.واستعرض وزير الخارجية المصري في كلمته الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق ضحايا الإرهاب من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، والتأهيل النفسي.// انتهى //00:52ت م0254