القاهرة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسحقق فريق المصري البورسعيدي لكرة القدم فوزًا مهمًا على مضيفه أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد أسوان عند 34 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //00:52ت م0255