القاهرة 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 18 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 506 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 95586 حالة.وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 102955 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5901 حالة وفاة.// انتهى //01:16ت م0258