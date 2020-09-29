لندن 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واستغلب أستون فيلا على فولهام بنتيجة 3-صفر في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم.وحقق أستون فيلا فوزه الثاني منذ انطلاق الموسم، فيما مني فولهام العائد الى دوري الدرجة الممتازة بخسارته الثالثة على التوالي، وتلقت شباكه 10 أهداف في ثلاث مباريات ما يرسم علامة استفهام حول قدرته في البقاء بين مصاف أندية النخبة.وحسم أستون فيلا الذي تحاشى الهبوط في المرحلة الأخيرة الموسم الماضي، بعد أن تقدم بهدفين للاعبه جاك غريليتش في الدقيقة (4)، قبل أن يضيف الإيرلندي كونور هوريهاين الهدف الثاني في الدقيقة (15).وفي مطلع الشوط الثاني أضاف المدافع تايرون مينغز الهدف الثالث لينهي آمال فولهام بالعودة في المباراة.// انتهى //01:24ت م0259