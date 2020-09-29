لومي 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسقرر الرئيس التوغولي فور نياسينغبي اليوم، تعيين فيكتوار توميغا داغبي بمنصب رئيسة للحكومة، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى المنصب في جمهورية التوغو، الواقعة .وتخلف فيكتوار توميغا البالغة من العمر 60 عامًا، رئيس الحكومة السابق كومي سيلوم كلاسو، الذي قدم قبل أيام استقالته وحكومته للرئيس المنتخب خلال شهر فبراير الماضي لولاية رابعة.وقد تولت فيكتوار في السابق إدارة ديوان الرئيس فور نياسينغبي، ومناصب وزارية بينها التنمية، والصناعة التقليدية والشباب في الحكومة السابقة.// انتهى //02:31ت م0263