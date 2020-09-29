ابوجا 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسالتقى الرئيس النيجيري محمدو بخاري، مبعوث المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا " الايكواس " الخاص إلى مالي غودلاك جوناثان .وقال الرئيس النيجيري في بيان صادر عنه عقب اللقاء إنه "لا تزال هناك مناطق رمادية يتعين توضيحها بشأن مالي، خصوصًا فيما يتعلق بنائب الرئيس، قبل أن ترفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوباتها".وأضاف أن القادة العسكريين الماليين لم يلبوا بعد طلب الإيكواس بشأن نائب رئيس مدني، كما لم يوضحوا دوره في الحكومة.وطلب بخاري من غودلاك تقديم تقرير للرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، رئيس غانا نانا أكوفو أدو الذي سيحدد الخطوات المقبلة.وكانت "الإيكواس" قد اشترطت مقابل رفع العقوبات عن مالي تعيين رئيس للحكومة مدني، ولم تعلن بعد موقفًا جديدًا بعد تعيين مختار وان، المرتقب أن يكشف عن تشكيلته الحكومية غدًا الثلاثاء.// انتهى //03:08ت م0266