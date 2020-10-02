الرياض 14 صفر 1442 هـ الموافق 1 أكتوبر 2020 م واسأشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بعمق العلاقات اليمنية المصرية، والحرص المشترك على استمرار تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.وأكد رئيس الوزراء اليمني خلال لقائهِ اليوم بالسفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق، ضرورة تفعيل التنسيق لمتابعة استكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته مؤخراً إلى مصر ولقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي, ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين والجهود المبذولة لرعاية اليمنيين وإيلائهم الاهتمام اللازم في مصر، وتفعيل أعمال اللجنة العليا المشتركة، إضافة إلى المواقف المشتركة تجاه عدد من القضايا، وفي مقدمتها أمن البحر الأحمر وتأمين الملاحة الدولية، وتفادي كارثة خزان صافر الذي تستخدمه ميليشيا الحوثي للابتزاز السياسي.من جهته جدد السفير المصري لدى اليمن التأكيد على دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على عودة الأمن والاستقرار في اليمن، مشيراً إلى ما تم إنجازه لتنفيذ نتائج الزيارة التي قام بها دولة رئيس الوزراء اليمني إلى مصر، والدور المعول عليها في الدفع بآفاق التعاون المشترك بين البلدين إلى مستويات جديدة.// انتهى //02:11ت م0246