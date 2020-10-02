ينبع 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واسنفذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مقهى حواري بعنوان ( مسارات تمكين المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله – الموهوبات قيادة وتمكين ) للطالبات الموهوبات بالشراكة مع إدارة تعليم ينبع- قسم الموهوبات -ضمن احتفالية اليوم الوطني التسعين .وأفادت مشرفة المركز بالمحافظة الأستاذة منى يوسف الغامدي بأن هذه الفعاليات التي تشارك فيها المرأة وتؤكد على دورها في تعزيز الوطنية لتفعيل دور المركز في المحافظة وتجديد الولاء والبيعة للقيادة الحكيمة هذا وقد استقطب المقهى الحواري أكثر من 75 طالبة موهوبة عبر منصة افتراضية وتطبيق الزووم .تناول المقهى موضوع تمكين المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - واستعرضت الغامدي سيرة المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وهمة الشباب التي كان يتمتع بها في سبيل تحقيق الوحدة وتأسيس مملكة الوحدة لتكون منارة إشعاع حضاري وحقق الحلم مع إيمان عميق بربه وبقدراته ومن عاهدوا الله على نصرة الحق فمكن الله للمؤسس وكانت المملكة .كما تناولت محاور المقهى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وما تحقق للمرأة من منجزات تاريخية في مجال التمكين وتولي المناصب القيادية والتي تعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية وبناء المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ومن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت المرأة عنصرا رئيسا ومهدت أمامها الطريق فكانت مسهمة في مختلف أوجه الحراك التنموي وحولت ما تتطلع إليه لمنجز على أرض الواقع.في ختام المقهى شكرت الغامدي الطالبات الموهوبات على تفاعلهن الإيجابي وعلى دور قسم الموهوبات في التنسيق لهذه الفعالية الوطنية والشراكة النوعية لتحقيق معاني وقيم الوحدة والانتماء والولاء للقيادة الحكيمة والوطن الغالي.// انتهى //02:57ت م0248