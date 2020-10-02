القاهرة 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 119 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا ووفاة 16 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 103317 حالة من ضمنهم 96855 حالة تم شفاؤها، و5946 حالة وفاة.وكشف عن خروج 361 متعاف من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 96855 حالة حتى اليوم.//انتهى//03:27ت م0250