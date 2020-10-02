تبوك 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واسوقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك وجمعية التنمية الأسرية "استقرار" بالمنطقة، اليوم مذكرة تعاون وشراكة، بحضور مدير عام الفرع منيف بن هابس الحربي ورئيس مجلس إدارة الجمعية جمال الفاخري.وتهدف هذه المذكرة إلى تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية والتدريبية والتأهيلية لأفراد المجتمع بتنسيق الجهود في مجال التدريب والتأهيل والتوعية وتقديم برامج أسرية وتفعيل دور الدراسات والأبحاث الاجتماعية لمعرفة احتياج المنطقة، بالإضافة إلى تقديم المقترحات التي تخدم أهداف كل من الجهتين والعمل على تنفيذها.وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أن جمعيات التنمية الأسرية هي جمعيات تنموية غير ربحية متخصصة في تدريب وإرشاد الأسر وإصلاحهم وتأهيلهم وتوعيتهم من خلال مجموعة من المبادرات التنموية المستدامة.وقال إن هذه الجمعيات تسعى لاستقرار الأسرة وتماسكها، وإيجاد بيئة أسرية صحية وآمنة، إضافة إلى تقديمها مجموعة من البرامج تهدف إلى تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج، والإرشاد والإصلاح الأسري، والبحوث والدراسات في شؤون الأسرة.// انتهى //03:45ت م0252