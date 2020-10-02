البكيرية 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واسأطلق محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة اليوم، بمكتبه بمقر المحافظة مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ، التي أطلقتها وزارة التعليم.وأوضح مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المجتمع ، وتعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور ، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة ، مبيناً أن من مجالات المسابقة مجال الإعلام والتثقيف ، ومجال التدريب ، ومجال التعليم ، داعياً الجميع للمشاركة الفاعلة في المسابقة.// انتهى //04:05ت م0253