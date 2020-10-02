عام / محافظ البكيرية يُدشن مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني
الجمعة 1442/2/15 هـ الموافق 2020/10/02 م واس
البكيرية 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واس
أطلق محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة اليوم، بمكتبه بمقر المحافظة مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ، التي أطلقتها وزارة التعليم.
وأوضح مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المجتمع ، وتعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور ، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة ، مبيناً أن من مجالات المسابقة مجال الإعلام والتثقيف ، ومجال التدريب ، ومجال التعليم ، داعياً الجميع للمشاركة الفاعلة في المسابقة.
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