البكيرية 14 صفر 1442 هـ الموافق 01 أكتوبر 2020 م واسأطلق محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم اليوم ، فعاليات ملتقى كبار السن تحت شعار "لمسة وفاء لجيل العطاء"، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن ، بتنظيم من جمعية واحة الوفاء ، في مقر سوق المسوكف الشعبي ويستمر لمدة يومين.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة تضمن كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالرحمن بن علي القرعاوي أكد فيها أن الاحتفاء بكبار السن أحد برامج الجمعية التي تهتم برعاية كبار السن من الجنسين، وتحرص على تقديم الخدمات الشاملة لهم، نظراً لاحتياجاتهم للرعاية والخدمات الطبية والطبية المساندة والبرامج والأنشطة، التي تسهم في العناية بصحتهم ورفع روحهم المعنوية والصحية.ثم قدمت عضو مجلس شؤون الأسرة رئيس لجنة كبار السن بالجمعية هدى عبدالعزيز النعيم عرضاً موجزاً لما تقدمه الجمعية من خدمات لكبار السن.عقب ذلك أطلق المحافظ مبادرتين للجمعية وهما "بطاقة وفاء" و "السوق الإلكتروني" ، وكتاب ( حكايتي بعد التسعين ) للمؤلف عبدالعزيز النعيم ، حيث وزعت نسخ منه للحضور.وأوضح محافظ عنيزة في كلمته بأن الاحتفالية تخص فئة غالية علينا جميعاً وهم "الآباء" ، مثنياً على هذه اللفتة الرائعة من قبل جمعية واحة الوفاء ، إذ إن كبار السن لهم دورٌ مهم في المجتمع ومن حقهم الاحتفاء بهم والرعاية لهم تقديراً لدورهم النبيل ، لافتاً الانتباه إلى أن اليوم العالمي لكبار السن فرصة لإبراز المساهمات المهمة التي يقدمها كبار السن للمجتمع.وفي ختام الحفل كرم السليم شركاء التنظيم والرعاة والداعمين للملتقى الذي أقامته الجمعية.// انتهى //04:28ت م0254