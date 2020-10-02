الدمام 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الجبيل، خلال شهر سبتمبر الماضي، حملات نظافة مكثفة بأحياء المحافظة ضمن خطتها المجدولة لإزالة ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء في مستوى الخِدْمات البلدية المقدمة للمواطنين.وجرى رفع 6355 مترا مربعا من النفايات والأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر، وإزالة 260 لوحة إعلانية مخالفة لاشتراطات رخص البلدية، ورصد وإزالة 1100 متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام على الجدران، وإزالة 6365 متر مربع من مخلفات الهدم والبناء وتوابع الحفر من الأراضي الفضاء، وإزالة 80 مظلة مواقف سيارات مخالفة داخل الأحياء، و120 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين، و 80 موقعًا للاستراحات وأحواش الماشية والأخصاص المعدنية(صنادق) المخالفة العشوائية.كما شملت إصلاح 350 موقعاً لحفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وأعمدة الإنارة، ومعالجة 230 حاوية نظافة داخل الأحياء، وتنسيق ما يزيد على 65400 متر مربع من الأشجار والمسطحات النباتية والزهور في الشوارع الرئيسية والفرعية ومعالجة 55 متر مربع من واجهات المناطق العشوائية.وكثفت بلدية الجبيل، جهودها في حملات النظافة من خلال كنس الشوارع داخل الأحياء والطرقات الرئيسة، وإزالة المخلفات داخل الأحياء، داعياً إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات الخاطئة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم، والإبلاغ عن أي ملاحظة عن الخِدْمات والمخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات «940» ".// انتهى //16:23ت م0071