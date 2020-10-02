اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع
الجمعة 1442/2/15 هـ الموافق 2020/10/02 م واس
بيروت 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.16%، أي ما يعادل نقطة واحدة ، ليغلق عند مستوى 601.75 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 19 ألفاً و526 سهما، بقيمة 272 ألفا و26 دولارا، نفّذت من خلال 25 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و248 الف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و238 الف دولار لجلسة التداول السابقة.
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16:32ت م
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