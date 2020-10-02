بيروت 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.16%، أي ما يعادل نقطة واحدة ، ليغلق عند مستوى 601.75 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 19 ألفاً و526 سهما، بقيمة 272 ألفا و26 دولارا، نفّذت من خلال 25 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و248 الف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و238 الف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى//16:32ت م0074