الرباط 15 صفر 1442 هـ موافق 02 اكتوبر 2020 م واسالتقى الوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي اليوم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي يزور الرباط حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون الثنائي في مجال الدفاع وتعزيز الكفاءات العسكرية، وتبادل الزيارات والمشاركة في مختلف التمارين والدورات التكوينية، وآفاق تطويرها، إضافة إلى بحث ملف محاربة الإرهاب، والتدبير الإنساني لأزمة الهجرة، وعدد من القضايا ذات الأهتمام المشترك.//انتهى//17:00ت م0076