نواكشوط 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واسبدأت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم اجتماع الخبراء التحضيري لانعقاد الدورة الثامنة العادية لمجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس .ويهدف هذا الاجتماع الذي يستمر يومين إلى مراجعة المكتسبات التي أنجزتها مجموعة دول الساحل الخمس خلال فترة وجيزة وآفاقها المستقبلية .وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني إدوم ولد عبدي ولد أجيد في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع ، أن هذا اللقاء يأتي في وقت تعيش فيه مجموعة دول الساحل الخمس أزمة متعددة الأبعاد تفاقمت نتيجة جائحة كورونا وانتشارها .وأشار إلى أن مجموعة دول الساحل واجهت فيروس كورونا بتحركات سريعة وتعبئة مكثفة من أجل تخفيف الآثارالمدمرة لهذا الوباء ونتائجه الوخيمة على الاقتصاد والدول ذات الإمكانيات الضعيفة .ومن جانبه دعا الأمين التنفيذي لمجوعة دول الساحل الخمس السيد مامان سامبو سيديكو إلى إعادة النظر فيما قد أنجزته مجموعة دول الساحل الخمس خلال النصف الأول من العام الحالي من أجل استخلاص الدروس وتصحيح ما تبقى من مسارها ومراعاة ما هو مستقبلي، مشددا على ضرورة دعم جهود الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس للقيام بمهامها باعتبارها الإطار الملائم للدول وبيئة مؤسساتية إقليمية قابلة للتطور بشكل دائم .// انتهى //17:00ت م0077