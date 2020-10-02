إسلام آباد 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 حالة وفاة، و625 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 313431 إصابة، وإجمالي الوفيات بلغ 6499 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 298055 حالة، في حين توجد 8877 حالة نشطة.// انتهى //17:01ت م0078