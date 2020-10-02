باريس 15 صفر 1442 هـ الموافق 02 أكتوبر 2020 م واسقلد القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا سعد بن عبدالله النفيعي اليوم الملحق العسكري بالسفارة في باريس وبيرن إبراهيم بن ناصر المطوع رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد ركن، وذلك في مقر السفارة في العاصمة الفرنسية باريس.وقدم القائم بالأعمال التهنئة للملحق العسكري على الترقية، متمنيًا له مزيدًا من النجاح في خدمة الدين ثم الملك والوطن، وفي المهام الموكلة إليه في خدمة العلاقات بين البلدين.بدوره، أعرب الملحق العسكري العميد ركن إبراهيم المطوع عن شكره وتقديره بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته ويديم عليه أمنه وأمانه واستقراره.// انتهى //17:32ت م0080