ظهران الجنوب 15 صفر 1442 هـ الموافق02 أكتوبر 2020 م واسوزعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة 100جهاز لوحي على طلاب وطالبات مدارس الحد الجنوبي بمركز الفرشة التابع للمحافظة .جاء ذلك خلال جولة مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي أمس على عدد من المدارس ، حيث أكد العلكمي في اللقاء الذي جمعه بعدد من أولياء الأمور حرص وزارة التعليم على تفعيل وإنجاح التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي .وشدد الدكتور العلكمي على الدور الفاعل للأهالي في إنجاح العملية التعليمية من خلال متابعة ابناءهم أثناء تلقيهم الدروس عبر منصة مدرستي ،وتواصلهم مع المدرسة للتغلب على أي معوقات قد تواجههم.// انتهى //17:55ت م0083