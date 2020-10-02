اجتماعي / تعليم سراة عبيدة يوزع 100 جهاز لوحي على طلاب مدارس الحد الجنوب
الجمعة 1442/2/15 هـ الموافق 2020/10/02 م واس
ظهران الجنوب 15 صفر 1442 هـ الموافق02 أكتوبر 2020 م واس
وزعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة 100جهاز لوحي على طلاب وطالبات مدارس الحد الجنوبي بمركز الفرشة التابع للمحافظة .
جاء ذلك خلال جولة مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي أمس على عدد من المدارس ، حيث أكد العلكمي في اللقاء الذي جمعه بعدد من أولياء الأمور حرص وزارة التعليم على تفعيل وإنجاح التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي .
وشدد الدكتور العلكمي على الدور الفاعل للأهالي في إنجاح العملية التعليمية من خلال متابعة ابناءهم أثناء تلقيهم الدروس عبر منصة مدرستي ،وتواصلهم مع المدرسة للتغلب على أي معوقات قد تواجههم.
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17:55ت م
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