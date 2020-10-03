بورت لويس 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واسأقام القنصل العام للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية موريشيوس أحمد بن سلامة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.حضر الحفل فخامة رئيس جمهورية موريشيوس بريتفيرا جسينغ روبن، ودولة رئيس الوزراء وزير الدفاع والشؤون الداخلية والاتصالات الخارجية وزير لجزيرة رودينغ والجزر الخارجية والسلامة الإقليمية برافند كمار غنوت، ووزير الخارجية والتكامل الاقليمي والتجارة الدولية نانكومار بودا، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية ومنسوبي القنصلية العامة للمملكة في العاصمة بورت لويس.وأعرب الحاضرون عن تهنئتهم للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً بهذه المناسبة، معربين عن تقديرهم للأدوار الريادية للمملكة على الأصعدة كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ـ .// انتهى //01:12ت م0171