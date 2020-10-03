الكويت 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، رسالة تعزية من رئيس جمهورية ألبانيا إلير ميتا أعرب فيها باسمة وباسم شعبه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي في وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - .وأشار رئيس ألبانيا في رسالته، بدور سموه - رحمه الله - الداعم لألبنايا، متمنياً لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.// انتهى //01:13ت م0172