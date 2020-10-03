القاهرة 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واسحقق فريق الإسماعيلي تعادلاً مثيراً مع ضيفه سموحة بهدف واحد لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة ٣١ من الدوري الممتاز.التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد الإسماعيلي إلى ٣٥ نقطة في المركز العاشر بجدول الدوري، كما ارتفع رصيد سموحة إلى ٤٤ نقطة في المركز الخامس.// انتهى //01:13ت م0173