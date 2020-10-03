الكويت 15 صفر 1442 هـ الموافق 2 أكتوبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رسالة تعزية، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي في وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - .وأشاد المسؤول الأممي بإسهامات سموه - رحمه الله - في المنطقة والعالم أجمع وبدوره البارز والرائد في التقدم السياسي والاقتصادي والإنساني وعطائه على الأصعدة كافة لا سيما الإنسانية منها التي شهدت به منظمة الأمم المتحدة كقائد إنساني، متمنياً لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.// انتهى //01:16ت م0175